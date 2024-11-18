عضو بـ«النواب»: الشائعات تستهدف التشكيك في إنجازات الدولة وإثارة الفتنة

أكدت ميرفت عازر عضو مجلس النواب، أنّ مصر تواجه حرب شائعات ممنهجة تهدف إلى تقويض إنجازاتها خلال السنوات العشر الأخيرة، مشددًة على أنّ هذه الشائعات يقف وراءها أطراف حاقدة وجهات كارهة للدولة المصرية، بهدف التشكيك في الإنجازات.

الشائعات تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار

وأكدت عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت إحداث نقلة نوعية شاملة في القطاعات كافة، من الأمن والقضاء على الإرهاب إلى التنمية والعمران، مؤكدًة أنّ الشائعات التي تستهدف مصر تُروَّج عبر قنوات موجهة ومنصات إلكترونية عميلة، تهدف إلى ضرب الثقة بين الشعب والقيادة السياسية، وإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.

تكثيف الجهود للرد على الشائعات

ودعت النائبة ميرفت عازر، الجهات المعنية ووسائل الإعلام إلى تكثيف الجهود للرد على الشائعات وتفنيدها، مُبرزًة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف النيل من الدولة المصري، ومؤكدًة أنّ حرب الشائعات لن تنتهي إطلاقًا بل ستزداد كلما حققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات.