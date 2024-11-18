رابط التقييمات والأداء الصفي والمنزلي للصف الخامس الابتدائي الأسبوع التاسع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقييم الأسبوعي التاسع للصف الخامس الابتدائي الترم الأول، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بوابة التعليم الإلكتروني.

التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية للأسبوع التاسع

كما أتاحت وزارة التعليم، الأداء الصفي والمنزلي للأسبوع التاسع للصف الخامس الابتدائي، لجميع المواد الدراسية ويمكن مراجعتها من خلال الروابط التالية:

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة اللغة العربية.

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة اللغة الإنجليزية.

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة الرياضيات.

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة Mathematics.

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة العلوم.

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة Science.

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة الدراسات الإجتماعية.

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة ICT.

-رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة Une deuxième langue françaises.

- رابط التقييم التاسع والأداء الصفي والمنزلي لمادة Première langue française.