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«الأعلى للإعلام» يطلق مبادرة بشأن مكافحة الشائعات الثلاثاء المقبل

كتب:

حسام حربى
04:18 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الثلاثاء، ندوة موسعة حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات، بحضور أساتذة الجامعات والمتخصصين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين.

إطلاق مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات

ومن المقرر أن يجرى خلال الندوة إطلاق مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات.

يذكر أن المجلس عقد جلسة مشتركة منذ أيام مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملف حقوق الإنسان؛ بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعكس التقدم الذي حدث في ملف حقوق الإنسان بمصر في وسائل الإعلام المختلفة.

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بقلم حسام حربى