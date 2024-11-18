انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي كتب: يارا أشرف 04:10 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024 قمة مجموعة العشرين انطلقت قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جو بايدن يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين كاتب صحفي: مصر تلعب دورًا محوريًا في قمة مجموعة العشرين والقضايا المناخية «القاهرة الإخبارية»: قمة مجموعة العشرين تنعقد وسط انقسامات وصراعات دولية قمة مجموعة العشرين السيسي القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف