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انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس السيسي

كتب:

يارا أشرف
04:10 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
قمة مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين

انطلقت قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم يارا أشرف