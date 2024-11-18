الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين كتب: يارا أشرف 02:49 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «دفاع النواب»: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تؤكد دور مصر المحوري أمين «إعلام النواب»: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين يعزز مكانة مصر خبير اقتصادي: قمة العشرين فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر نائب بـ«الشيوخ»: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعزز دور مصر دوليا «مصر أكتوبر»: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين خطوة مهمة لمواجهة التحديات الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قمة العشرين قمة مجموعة العشرين بقلم يارا أشرف