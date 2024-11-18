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الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين

كتب:

يارا أشرف
02:49 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

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بقلم يارا أشرف