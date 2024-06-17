إقبال كثيف على سينما الشعب بالمحافظات في أول أيام عيد الأضحى

شهدت سينما الشعب في قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات إقبالا كثيفا من المواطنين في أول أيام عيد الأضحى، وتعرض فيها 4 أفلام جديدة بـ40 جنيها للتذكرة في 18 محافظة، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وتبدأ الحفلات من العاشرة صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل.

أفلام عيد الأضحى في 20 موقعا ثقافيا

وتعرض هيئة قصور الثقافة أفلام أولاد رزق وأهل الكهف وعصابة الماكس واللعب مع العيال في 20 موقعا ثقافيا تابعا لها، في الزقازيق، ودمنهور، والأنفوشي، والسادات، والقناطر، وديرب نجم، وقنا، وأبو المطامير، والمحلة، وروض الفرج، بالإضافة لقصر السينما في جردن سيتي بالقاهرة.

عروض بأسعار مخفضة ضمن برنامج العدالة الثقافية

مشروع سينما الشعب أحد مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة في مواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات، خاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، تحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم، المدير التنفيذي للمشروع.