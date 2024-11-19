رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حزب الغد: الشائعات أداة لضرب استقرار الدولة وتقليل الإنجازات 

كتب:

محمد جعفر
04:21 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
موسى مصطفى موسى

موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن الشائعات أداة خطيرة لضرب استقرار الدولة المصرية وتشويه إنجازاتها، مؤكدًا أن هذه الحملات تسعى إلى زعزعة الثقة بين الشعب وقيادته السياسية، من خلال بث الأكاذيب حول المشروعات القومية والواقع المصري.

مكافحة الإرهاب 

وأشار رئيس حزب الغد في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الدولة استطاعت تجاوز تحديات كبيرة، أبرزها مواجهة الإرهاب في سيناء، وبناء الجمهورية الجديدة، لكن الأعداء يستخدمون وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية لنشر الفتنة، مضيفًا أن الشائعات تُؤثر بشكل خاص على الشباب، حيث تؤدي إلى الإحباط والقلق، مما يُعرقل جهود التنمية.

وأوضح «موسى»، أن مصر تعرضت لعدة محاولات للتشكيك في الإنجازات، والتقليل من قدرة الدولة المصرية على تخطى العقبات.  

تعزيز الوعى 

ودعا المهندس موسى مصطفى موسى، إلى ضرورة مُواجهة هذه الحملات من خلال إنشاء قنوات موثوقة لنقل المعلومات، وترسيخ مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، بجانب تكثيف الجهود الإعلامية لتفنيد الأكاذيب وتعزيز وعي المصريين بما يُحاك ضدهم.

اقرأ المزيد:

عضو بـ«النواب»: الشائعات تستهدف التشكيك في إنجازات الدولة وإثارة الفتنة

«مستقبل وطن»: حرب الشائعات لن تنتهي لارتباطها بإنجازات الدولة المستمرة

برلماني: الشائعات والأكاذيب المتربصة بمصر هدفها زرع الفتنة بين الدولة والشعب

عضو بـ«الشيوخ»: حرب الشائعات تستهدف النيل من إنجازات الدولة

برلماني: حرب الشائعات سلاح يستهدف إنجازات الدولة المصرية وثقة المواطنين

عضو «أمناء الحوار الوطني»: الشائعات جزء من حملة نفسية ممنهجة ضد مصر

«حزب الجيل»: الشائعات جزء من حروب الجيل الرابع والدولة تتصدى لها

 «الاتحادي الديمقراطي»: الشائعات مخطط إخواني وعالمي قديم ضد الدولة
بقلم محمد جعفر