حزب الغد: الشائعات أداة لضرب استقرار الدولة وتقليل الإنجازات 

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن الشائعات أداة خطيرة لضرب استقرار الدولة المصرية وتشويه إنجازاتها، مؤكدًا أن هذه الحملات تسعى إلى زعزعة الثقة بين الشعب وقيادته السياسية، من خلال بث الأكاذيب حول المشروعات القومية والواقع المصري.

مكافحة الإرهاب

وأشار رئيس حزب الغد في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الدولة استطاعت تجاوز تحديات كبيرة، أبرزها مواجهة الإرهاب في سيناء، وبناء الجمهورية الجديدة، لكن الأعداء يستخدمون وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية لنشر الفتنة، مضيفًا أن الشائعات تُؤثر بشكل خاص على الشباب، حيث تؤدي إلى الإحباط والقلق، مما يُعرقل جهود التنمية.

وأوضح «موسى»، أن مصر تعرضت لعدة محاولات للتشكيك في الإنجازات، والتقليل من قدرة الدولة المصرية على تخطى العقبات.

تعزيز الوعى

ودعا المهندس موسى مصطفى موسى، إلى ضرورة مُواجهة هذه الحملات من خلال إنشاء قنوات موثوقة لنقل المعلومات، وترسيخ مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، بجانب تكثيف الجهود الإعلامية لتفنيد الأكاذيب وتعزيز وعي المصريين بما يُحاك ضدهم.