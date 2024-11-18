رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إجراء 10 عمليات جراحية للقضاء على قوائم الانتظار في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
05:08 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
جانب من إجراء العمليات الجراحية

جانب من إجراء العمليات الجراحية

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إجراء 10 عمليات جراحية، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، بمستشفى الواسطى المركزي، ضمن مُبادرة الفريق الواحد، التي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

فرق متميزة من الأطباء 

وأوضحت وكيل وزارة الصحة خلال بيان، أن العمليات تنوعت ما بين عمليات الأنف والأذن والجراحات المُختلفة والعظام، حيث أجرى العمليات فريق من الأطباء المُتميزين في تلك التخصصات.

القضاء على قوائم الانتظار 

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومُتابعة فريق العلاجي من المديرية، وبمشاركة نُخبة مُتميزة من الأطباء في كل المستشفيات.

توجيه الشكر لمستشفى الفشن

ووجهت وكيل وزارة الصحة الشكر لإدارة المستشفى بإشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى، والأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمة المرضى، حيث أثنت على مجهودهم واستمرارهم بشكل جاد، للقضاء التام على قوائم الانتظار والنهوض بمستوى الخدمة المُقدمة للمُواطن داخل بني سويف.

اقرأ المزيد:

إجراء 3 عمليات قسطرة مخية بمستشفيات الدقهلية للقضاء علي قوائم الإنتظار

وزير الصحة: افتتاح معهد القلب الجديد قريبا وخفض قوائم الإنتظار

«صحة بني سويف»: فحص 1451 مريضا ضمن قافلة مجانية في قرية قاي بإهناسيا

«صحة بني سويف»: تحويل المتغيبين عن العمل في مستشفى الرمد للتحقيق

«صحة بني سويف»: إجراء 30 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

«صحة بني سويف»: فحص 78 ألف طالب ضمن مبادرة الأنيميا وسوء التغذية

محافظ بني سويف: 916 مستفيدا من خدمات حملة «100 يوم صحة»

«صحة بني سويف» تنظم مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة» لتعزيز دور بنوك الدم
بقلم عمرو رجب