إجراء 10 عمليات جراحية للقضاء على قوائم الانتظار في بني سويف

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إجراء 10 عمليات جراحية، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، بمستشفى الواسطى المركزي، ضمن مُبادرة الفريق الواحد، التي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة «بداية جديدة لبناء الإنسان».

فرق متميزة من الأطباء

وأوضحت وكيل وزارة الصحة خلال بيان، أن العمليات تنوعت ما بين عمليات الأنف والأذن والجراحات المُختلفة والعظام، حيث أجرى العمليات فريق من الأطباء المُتميزين في تلك التخصصات.

القضاء على قوائم الانتظار

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومُتابعة فريق العلاجي من المديرية، وبمشاركة نُخبة مُتميزة من الأطباء في كل المستشفيات.

توجيه الشكر لمستشفى الفشن

ووجهت وكيل وزارة الصحة الشكر لإدارة المستشفى بإشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى، والأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمة المرضى، حيث أثنت على مجهودهم واستمرارهم بشكل جاد، للقضاء التام على قوائم الانتظار والنهوض بمستوى الخدمة المُقدمة للمُواطن داخل بني سويف.