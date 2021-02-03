إجراء 3 عمليات قسطرة مخية بمستشفيات الدقهلية للقضاء علي قوائم الإنتظار

أعلنت مديرية صحة الدقهلية، عن إجراء 3 عمليات قسطرة مخية تشخيصية وعلاجية للمرضى ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى المنصورة الدولي، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالانتهاء من قوائم الانتظار ورفع العبء عن المريض.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح له، اليوم، إن فريقا طبيا بقسم القسطرة المخية نجح اليوم في إجراء 3 عمليات قسطرة مخية تشخيصية وعلاجية للمرضى بقسم المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة الدولي.

وأضاف مكي في تصريح صحفي، أن الحالة الأولى لمريض يبلغ من العمر 64 سنة، كان يعاني من انسداد كامل للشريان السباتي الأيسر حيث تم التدخل الطبي السريع وتم عمل القسطرة التشخيصية وجاري التجهيز للقسطرة العلاجية لتركيب دعامة في الشريان السباتي.

وأشار إلي أن الحالة الثانية كانت لطفل يبلغ من العمر 14 سنة يعاني من تشوه شرياني نازف بالمخ، أدي إلي تدهور بدرجة الوعي، حيث تمكن الفريق من إصلاح التشوه عن طريق قسطرة متناهية الصغر دون الحاجة لإجراء جراحة واستعاد المريض وعيه تماما وحالته مستقرة، وجاءت الحالة الثالثة لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا يعاني من تمدد شرياني نازف بالمخ وتم عمل قسطرة تشخيصية وعلاجية والمريض بصحة جيدة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفي، ورئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى الدكتور محمود ناجي والفريق الطبي بقيادة الدكتور حازم عبد الخالق أستاذ طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والدكتور محمد حامد حمودة، الدكتور هشام عبد المنعم الصباغ والفريق المعاون بالمستشفى واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.