وزير التموين يعقد اجتماعا لمتابعة التحضيرات النهائية لمعرض نيبو 2024

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً لمتابعة التحضيرات النهائية لمعرض «نيبو 2024» للذهب والمجوهرات، والمقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، والذي يُعتبر من الفعاليات البارزة لدعم قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر، حيث يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض أحدث المنتجات والمشغولات الذهبية.

معرض «نيبو 2024» للذهب والمجوهرات

وأكد فاروق، خلال الاجتماع أن معرض «نيبو 2024» يُمثِّل منصة مهمة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، ويساهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية محلياً ودولياً.

وأعرب الوزير عن دعم الوزارة الكامل للمعرض، لما له من دور في تعزيز الصناعة المحلية وإيجاد فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وقال بيان صادر عن وزارة التموين منذ قليل، إن المعرض يتميز بتوفير مساحة عرض تبلغ 10 آلاف متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وتم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

أنشطة معرض نبيو 2024

وسيحتوي المعرض على عدة أنشطة جانبية، منها:

-مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان «الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة».

-معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية.

-مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول «البراندينج» وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب.

ونوهت الوزارة بأن المعرض هذا العام يشارك فيه 50 عارضا مصريا و30 عارضا دوليا من تركيا وإيطاليا والإمارات والأردن والصين، فضلا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث آلات الذهب والمجوهرات بتقنيات متطورة من الشركات الرائدة في هذا المجال بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة التصميم في صناعة المجوهرات، كما أن المعرض يجمع نخبة من الشركات والمصنعين والخبراء في المجال لعرض، أحدث المنتجات من المشغولات الذهبية والمجوهرات والمعدات والآلات اللازمة في صناعة المشغولات الذهبية.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والدكتور زكريا حمزة رئيس البورصة المصرية للسلع، والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وإيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، وكريم شلبي مدير الشركة المنظمة لمعرض «نيبو 2024» للذهب والمجوهرات.