«صناعة الذهب»: تراجع الأسعار في الأسواق المحلية بواقع 250 جنيهًا بسبب تصحيح المسار

أكّد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاضًا جديدًا في أسعار الذهب في السوق المصري، مشيرًا إلى أنّ الانخفاض الأخير يعد تصحيحًا لمسار سعر الذهب في السوق، الأمر الذي ستتبعه انخفاضات وتصحيحات أخرى.

انخفاض أسعار الذهب عيار 21 بواقع 250 جنيهًا

وأضاف «فرج»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة، منذ قليل، من قبل الشعبة، فقد هبط سعر الذهب عيار 21 بمعدل 250 جنيهًا دفعة واحدة، مسجلًا 3600 جنيهًا للجرام الواحد، الأمر الذي سيتبعه انخفاضات أخرى مع تصحيح المعدن الأصفر لمساره السعري في السوق المصري.

وأوضح أن سوق الذهب المصري شهد حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بسبب زيادة الطلب على السلعة، الأمر الذي استغله بعض التجار لزيادة السعر، غير أن تلك الزيادة كانت مبالغًا فيها ولم تكن حقيقية، الأمر الذي دفع سعر الذهب إلى الهبوط والاستقرار خلال الفترة الحالية.

انخفاض سعر الذهب

جدير بالذكر أن سعر الذهب تراجع خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم بنحو 250 جنيهًا، مسجلًا عيار 21 نحو 3600 جنيه، وعيار 24 نحو 4112 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3050 جنيهًا، ليعاود التراجع مجددًا خلال بداية التعاملات المسائية لليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 تراجعًا بنحو 250 جنيهًا منذ بداية اليوم.