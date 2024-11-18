«صرخ وكسر التليفزيون».. سر فيلم للفنان أحمد زكي أشعل غضبه

شعبية كبيرة حظي بها الفنان الراحل أحمد زكي على مدار مشواره الفني، الذي أسر به قلوب جماهيره حتى الآن، وعلى الرغم من أفلامه المتنوعة إلا أن «زكي» شعر بالغضب كثيرًا بعد رؤيته أحد أفلامه، وقام بفعل مفاجئ، لذا نستعرض قصة ذلك الفيلم في ذكرى ميلاد الفنان الراحل، إذ وُلد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1946.

سبب غضب أحمد زكي من فيلم الراقصة والطبال

حالة من الغضب سيطرت على الفنان الراحل أحمد زكي، بعد الانتهاء من تصوير فيلم الراقصة والطبال في عام 1984 مع الفنانة نبيلة عبيد، وشاهده على الشاشة، وذلك بعد أن تعرض لانتقادات قوية بسببه، وأدرك حقًا أن ما وجه إليه كان حقيقة، وفق ما أوضحه «زكي» في لقاء تليفزيوني سابق.

تحدث أحمد زكي عن فيلم الراقصة والطبال، بأنه أصيب بحالة هلع وصراخ مستمر، بعد مشاهدته للفيلم، وكسر التليفزيون بسببه، موضحًا أن ما قرأه في السيناريو، مختلف تمامًا عن الفيلم الذي صوَّره، كما أنه رأى دوره لا يتماشى مع الفيلم بعد تصويره، وهذا ما تسبب في غضبه الشديد من رؤية الفيلم.

ذكرى ميلاد أحمد زكي

وفي ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، الذي لُقِّب بـ«إمبراطور السينما المصرية»، احتفى برنامج «صباح الخير يا مصر» بها، وذلك خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي إمبراطور السينما المصرية الذي لا ينسى»، الذي ذكر أنه واحد من أعظم نجوم الفن في تاريخ السينما المصرية، تربع على عرش قلوب جماهيره بفضل موهبته الفريدة وكاريزمته التي أسرت الملايين، واستطاع أن يترك بصمة لا تُنسى في كل دور قدمه ما جعله أحد رموز الفن المصري والعربي.