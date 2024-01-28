بسبب عادل إمام.. نبيلة عبيد تكشف مفاجأة عن فيلم «الراقصة والطبال»

طرحت الفنانة نبيلة عبيد، بوستر فيلمها «الراقصة والطبال»، مع الفنان الراحل أحمد زكي، إلى جانب أفيش آخر للفيلم، يظهر عليه صورة الزعيم عادل إمام.

مفاجأة نبيلة عبيد لفيلم الراقصة والطبال

وعلّقت «عبيد» على الأفيش، عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، قائلة: «إيه ده.. مين عمل كدة.. أول مرة أعرف إن عادل إمام كان معانا في الفيلم.. موزع الفيلم الظاهر حب يظبط الفيلم بشطارته قام زود عادل إمام على الأفيش، بس ما أنكرش إني ضحكت لما شفت الصورة».

وشارك في بطولة فيلم «الراقصة والطبال»، نبيلة عبيد، أحمد زكي، محمد رضا، عادل أدهم، نبيلة السيد، سيف الله مختار وعدد كبير من الفنانين، وهو مأخوذ عن قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أشرف فهمي.

أعمال نبيلة عبيد وعادل إمام

وتعاونت الفنانة نبيلة عبيد، مع الزعيم عادل إمام بفيلم واحد، ومسلسل، وهما فيلم «حرامي الحب» عام 1977، وشاركهما في بطولته الفنان الراحل سمير صبري، مريم فخر الدين، إيمان ذو الفقار، وآخرين من إخراج عبدالمنعم شكري، بالإضافة لمسلسل «كيف تخسر مليون جنيه»، وشارك في بطولته يوسف وهبي، هالة فاخر، حسن حسني، زوزو ماضي، من تأليف بهجت قمر، وإخراج عادل صادق.