«العربية للتصنيع» تُضاعف إنتاج مواسير المياه والغاز والصرف «17 مرة»

كشف الدكتور مجاهد الفرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن تضاعف إنتاج المصنع في المجال المدني لأكثر من 17 ضعف المنتجات المُصنعة داخله سنويًا منذ عام 2015 حتى الآن.

صناعة مواسير البولي إيثلين

أوضح رئيس مصنع «حلوان»، لـ«الوطن»، أن المصنع يعمل على التصنيع في المجالين الحربي والمدني، شأنه شأن باقي مصانع الهيئة العربية للتصنيع، موضحًا أن المصنع متخصص في صناعة مواسير البولي إيثلين الخاصة المستخدمة كمواسير للمياه، والصرف الصحي والغاز الطبيعي.

أشار إلى أن إنتاج المصنع من مواسير البولي إيثلين كان 6 آلاف طن سنويًا في عام 2015، وحاليًا الإنتاج أصبح 103 آلاف طن سنويًا.

ولفت «الفرماوي»، إلى أن المصنع لديه حاليًا 12 خط إنتاج مدني مختلف، منهم خطا إنتاج، الواحد منهما ينتج 13 قُطرا متنوعا من المواسير، مشيرًا إلى ميكنة عمل خطوط الإنتاج بالكامل، وتغذية خطوط الإنتاج من الخامات بشكل إلكتروني، وكذلك العمليات المختلفة الخاصة بالتصنيع، وأصبح دور العامل هو الرقابة فقط.

إنتاج قطع مواسير الغاز الطبيعي

أشار رئيس مصنع حلوان للصناعات المتطورة، إلى أن المصنع، هو الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي يعمل في إنتاج قطع مواسير الغاز الطبيعي، نظرًا لأن تلك المواسير والوصلات دقيقة للغاية، والخطأ فيها يكلف أرواحا.