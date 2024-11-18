«القاهرة الإخبارية»: شهيد و4 إصابات في قصف إسرائيلي غرب غزة كتب: عمرو هلال 05:56 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024 غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بسقوط شهيد و4 إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف غرب مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: تواصل القصف المدفعي في محيط مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة كاتب صحفي: مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة «الخارجية المصرية» تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة فيلم «غزة التي تطل على البحر» يكشف أمنيات سكان القطاع بالحرية غزة قصف غزة قطاع غزة قصف إسرائيلي بقلم عمرو هلال