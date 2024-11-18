رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: شهيد و4 إصابات في قصف إسرائيلي غرب غزة

كتب:

عمرو هلال
05:56 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
غزة

غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بسقوط شهيد و4 إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف غرب مدينة غزة.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: تواصل القصف المدفعي في محيط مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة

كاتب صحفي: مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

«الخارجية المصرية» تدين استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة

فيلم «غزة التي تطل على البحر» يكشف أمنيات سكان القطاع بالحرية
بقلم عمرو هلال