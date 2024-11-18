نوع من المحار.. كنز غذائي يقدم تجربة مميزة لعشاق المأكولات البحرية بالغردقة

تُعتبر مدينة الغردقة من أشهر الوجهات السياحية المصرية، ليس فقط لكونها وجهة مثالية لمحبي الشواطئ والرياضات البحرية، بل أيضًا لما تقدمه من تجربة فريدة لعشاق المأكولات البحرية.

ومن بين أشهر تلك المأكولات التي تحظى بشعبية واسعة في المدينة يأتي «الصرومباك»، الذي يُعد بحق كنزًا غذائيًا يمنح الزوار تجربة لا تُنسى.

الصرومباك.. أيقونة المأكولات البحرية

يُعد الصرومباك نوعًا من المحار الذي لا يقتصر على كونه وجبة شهية فقط، بل هو غني بفوائد غذائية مذهلة تجعله من أهم الأطباق البحرية التي يحرص سكان الغردقة وزوارها على تناوله، ويقول أبو علي حمود، بائع السمك في الغردقة، إن الصرومباك يحظى بإقبال كبير نظرًا لطعمه المميز وسعره المناسب الذي يُباع بالقطعة.

تحضير فريد ومذاق لا يقاوم

تجهيز الصرومباك يتطلب مهارة خاصة؛ بحسب وصف «حمود» لـ«الوطن»، إذ يُطهى في الماء الساخن حتى ينضج، ثم يُخبز في طاجن مع الطماطم والفلفل والبهارات، ما يمنحه نكهة غنية ومميزة، أما الطريقة التقليدية التي يفضلها أهالي الغردقة، فتتمثل في تجفيفه وتناوله كمقرمشات تضيف إلى تجربة التذوق متعة خاصة، حيث يعتبرونه من أفضل أنواع السمك في الغردقة.

فوائد غذائية الصرومباك.. غني بالعناصر الضرورية

الصرومباك ليس مجرد طبق لذيذ، بل هو غذاء غني بالعناصر الضرورية للجسم، ويؤكد دكتور أحمد شوقي، خبير التغذية بالبحر الأحمر، أن الصرومباك يحتوي على نسبة عالية من البروتين، والزنك، والنحاس، والمنجنيز، ما يساهم في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة، كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض القلب، وتحسين صحة الشعر، ومكافحة شيخوخة البشرة، وتعزيز الجهاز المناعي للجسم.

تجربة لا تُفوَّت

لمن يبحثون عن تجربة مميزة ومتكاملة في الغردقة، يُعد تذوق الصرومباك فرصة لا تُعوض، فهو يجمع بين النكهة الشهية والفوائد الصحية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق المأكولات البحرية الذين يتطلعون إلى تجربة محلية أصيلة ومغذية، إذا زرت الغردقة، لا تفوت فرصة الاستمتاع بهذا الكنز الغذائي الذي يقدمه البحر الأحمر.