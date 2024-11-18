«كاف» يعلن القائمة النهائية لأفضل مدرب في أفريقيا.. «تواجد كولر»

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2024.

القائمة النهائية لأفضل مدرب في أفريقيا

وجاءت القائمة النهائية لأفضل مدرب في أفريقيا، كالتالي:

مارسيل كولر (النادي الأهلي)، وبيدرو جونسالفيس (منتخب موريتانيا)، وإيميرس فاي (منتخب كوت ديفوار)، وسيباستيان ديسابر (منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وهوجو بروس (منتخب جنوب أفريقيا).

استبعاد المدير الفني للزمالك من القائمة النهائية

وشهدت القائمة استبعاد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، الذي كان ضمن المرشحين الأوليين.

وكانت القائمة الأولية قد ضمت كلا من: مارسيل كولر (الأهلي)، وجوزيه جوميز (الزمالك)، وسباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية)، وإميرسي فاي (كوت ديفوار)، وهوجو بروس (جنوب إفريقيا)، وفلورينت إبينجي (الهلال السوداني)، وكويسي أبياه (السودان)، وتشيكوينيو كوندي (موزمبيق)، وبراهيما تراوري (بوركينا فاسو)، وبيدرو جونسفاليس (أنجولا).

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF»، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2024، ضمن جوائز «CAF» السنوية.

وتضم القائمة النهائية 5 أندية، هي: «الأهلي، والزمالك، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، ونهضة بركان المغربي».