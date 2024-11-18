قرار جديد من محافظ سوهاج لتحويل قرية النساجين إلى مزار سياحي

وجَّه اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أثناء جولته الميدانية في شوارع وميادين منطقة الأنوال بحي الكوثر، برفقة الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، حيث استهل المحافظ الجولة بتفقد قرية النسيج اليدوي، والتقى عددا من النساجين واستمع إلى مطالبهم، موجها بتطوير ورفع كفاءة المكان، وتحويله إلى مزار سياحي جاذب للسائحين من مختلف الجنسيات، ضمن خطة المحافظة لاستغلال المقومات السياحية، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، وزيادة القدرة التنافسية للمحافظة في هذا التراث الفريد، وفي إطار دعم أصحاب حرفة النسيج ومساعدتهم في تسويق منتجات، ووجَّه المحافظ بإقامة معرض دائم لعرض وتسويق منتجات النسيج، خلال الأسبوع المقبل بمنطقة مرسى ناصر السياحي، بالإضافة إلى تنظيم معرض شامل خلال النصف الأول من ديسمبر لعرض المنتجات اليدوية التي تتميز بها محافظة سوهاج.

تشكيل مجلس إدارة لقرية النسيج

كما وجَّه محافظ سوهاج بتشكيل مجلس إدارة لقرية النسيج يتولى إدارة شؤونها وتعظيم مواردها ومواجهة مشكلاتها ليكون له القدرة على تطوير هذه الصناعة الحرفية وفقا لسياسة الدولة في دعم التكتلات غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

تفقد عدد من الشوارع والميادين

تضمَّنت الجولة تفقد عدد من الشوارع والميادين، والحدائق العامة، والمناطق السكنية بالحي، للوقوف على الوضع العام، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد المحافظ عددا من المحال التجارية، والمطاعم، والمخابز، موجها بمراجعة التراخيص، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وتحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى رفع الإشغالات وتحسين مستويات النظافة والتجميل، والبدء فورا في رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالحي، والمدخل الرئيسي للحي.

تخصيص 10 سيارات

وفي استجابة فورية من محافظ سوهاج لمطالب عدد من المواطنين، وجَّه بالتنسيق مع مديرية الصحة لسرعة تشغيل المركز الطبي بالكوثر، ونقل سيارات الأجرة إلى الموقف الجديد في موقع لا يتجاوز أسبوع، وتخصيص 10 سيارات سرفيس لمنطقة المنحة الإماراتية، للتخفيف عن كاهل المواطنين قاطني هذه المنطقة.

تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ التوجيهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.