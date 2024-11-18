سعر النحاس اليوم الاثنين 18-11-2024 في الأسواق

سجل سعر كيلو النحاس اليوم الاثنين 18-11- 2024، استقرارا نسبيا في مختلف الأسواق، وتأتي أهمية النحاس في دخوله بعدد كبير من الصناعات الثقيلة والخفيفة، بجانب أنه موصل جيد للصوت، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في الآلات الموسيقية.

سعر النحاس اليوم الاثنين

وجاء سعر كيلو النحاس اليوم الاثنين 18-11- 2024 في الأسواق المحلية والعالمية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

سعر كيلو النحاس الخالص

سجل سعر كيلو النحاس الخالص ما بين 330 و360 جنيها.

سعر النحاس الأصفر بالأسواق

بلغ سعر كيلو النحاس الأصفر بالأسواق ما بين 280 و297 جنيها للكيلو.

سعر النحاس الأحمر الخردة في الأسواق

سجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة من 350 إلى 400 جنيه.

سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة الصامت اليوم

سجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة الصامت 380 جنيها.

بلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه.

سعر طن النحاس اليوم عالميا

سجل متوسط سعر طن النحاس اليوم نحو 8930 دولارا عالميًا، ووفقًا لسعر صرف الدولار في البنك المركزي فإن السعر يعادل في مصر ما بين 338 و441 ألف جنيه للطن تقريبا.