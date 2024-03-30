سعر كيلو النحاس اليوم في الأسواق.. استقرار كبير

سجل سعر كيلو النحاس اليوم استقرارا كبيرا في الأسواق، ويستخدم في صناعات الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، إذ بلغ سعر الطن المتري عالميا 8912 دولارا أي ما يعادل 422 ألفا و339 جنيها للطن المتري، بحسب سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية.

سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

بلغ سعر كيلو النحاس اليوم في مصر أعلى قيمة له خلال الشهور الماضية، ليتراوح سعر كيلو النحاس الجديد ما بين 500 لـ600 جنيه في حين يباع النحاس الخردة بسعر يتراوح بين 250 جنيها و300 جنيه بحسب جودته ونقائه والمجالات المستخدم فيها.

مقاوم جيد للتآكل

ويتميز النحاس الأصفر بخصائص مختلفة لكونه مربحا بين النحاس والزنك، كما يُعرف كذلك باسم البرونز، ودائما يكون لونه أشبه بـ الذهب ومقاوم جيد للتآكل، ويستخدم في صناعة العديد من الأدوات والقطع المعدنية لمقاومته وصلابته، ويستخدم البرونز في صناعة الأدوات الطبوغرافية والأجهزة البصرية.