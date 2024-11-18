كرة القدم النسائية.. «أهلي 2009» يفوز على بيراميدز في الدوري

حقق فريق الناشئات لكرة القدم بالأهلي مواليد 2009، فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز

بدأ فريق الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: جنى أسامة وسارة حسام وندى أنيس وبدر عزت ورودينا عماد وشذى أحمد وملك سامح ونور وائل وسما أحمد وريتاج كرم ولوجين مدحت.

وشاركت مايا هابي بدلًا من ملك سامح، وسها أحمد بدلًا من نور وائل، وسلمى أحمد بدلًا من ريتاج كرم، وتيا الجارحي بدلًا من لوجين مدحت، ونور هاني بدلًا من سها أحمد.

وبدأت المباراة سريعة من جانب الأهلي لتنجح ريتاج كرم في تسجيل أول الأهداف في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط، بعد أن استلمت الكرة داخل منطقة الجزاء لتحولها بنجاح إلى داخل المرمى.

وأضافت سما أحمد الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة بعد متابعة لتصدي حارسة بيراميدز لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتد الكرة إلى سما وتنجح في إيداعها داخل الشباك.

ومن هجمة سريعة وقبل مرور الربع الأول من عمر الشوط، نجحت ريتاج كرم في تسجيل الهدف الثاني لها والثالث للأهلي من تسديدة متقنة على يمين حارسة مرمى بيراميدز.

ريتاج تسجل هدف بيراميدز الوحيد

وسجل نادي بيراميدز هدفه الوحيد بعد دقيقتين من هدف ريتاج، وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة نفذتها لاعبة بيراميدز بنجاح لتسكن الكرة شباك الأهلي.

وفي الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، أضافت البديل سلمى أحمد الهدف الرابع للفريق من تسديدة داخل منطقة الجزاء مرت من بين يدي حارسة بيراميدز لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.