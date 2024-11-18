السيسي يلتقي الرئيسة التنزانية على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيسة التنزانية سامية حسن، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في «ريو دي جانيرو» بالبرازيل، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز».

سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة

وتناول لقاء الرئيس السيسي والرئيسة التنزانية، سبل تعميق علاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط مصر وتنزانيا.

وتطرق اللقاء، إلى الجهود المصرية للانتهاء من إنشاء سد «جوليوس نيريري».

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على تقديم جمع صور الدعم للجهود التنموية في الدول الشقيقة، وعلى رأسها دول حوض النيل.