«تعليم القاهرة» توجه بتعزيز مهارات القراءة والكتابة للطلاب

وجهت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مشددة على الاستعداد الجيد لامتحانات شهر نوفمبر الجاري، ومؤكدة الالتزام بالقرار الوزاري 136 والتعليمات المنظمة لهذا الشأن، وذلك وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحسين العملية التعليمية

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بإدارة السلام التعليمية، واستكمال الجهود المبذولة للتأكد من تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

متابعة المناهج الدراسية

وشددت مدير المديرية على أهمية الطابور المدرسي للطلاب والمعلمين لغرس قيم الولاء والانتماء لوطنهم، كما أجرت جولة في فصول المدرسة لمتابعة ما تم التوصل إليه في المناهج الدراسية، ومدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية داخل الفصول، بالإضافة إلى الاطلاع على كراسات الحصة والواجب ونسب الحضور والكثافات، مؤكدة متابعة دفاتر شؤون العاملين، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل.