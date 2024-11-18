عاجل| ضربة موجعة للأهلي.. إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، إصابة مهاجمه وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، بشكل مفاجئ، دون الإعلان عن طبيعة إصابته.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إصابة لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن لقاء منتخب الفدائيين أمام كوريا الجنوبية، لحساب مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تفاصيل بيان الاتحاد الفلسطيني بخصوص إصابة «أبوعلي»

وكتب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «منتخبنا الوطني يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره الكوري على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026».

وأضاف البيان: «يعود لقائمة المنتخب تامر صيام وكاميلو سالدانا اللذان غابا عن لقاء عُمان بسبب الإيقاف»، متابعا: «يغيب عن تشكيلة الفدائيين وسام أبو علي، ومحمود أبو وردة، ومحمد خليل، للإصابة، وعطاء جابر بسبب ظروف عائلية».