«الذهب المر» في مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج أجرى معايشة بالمناجم

شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية عرض الفيلم التشيلي pitter gold أو الذهب المر الذي يحكي عن المناجم واستخرج الذهب وحياة العمال في الصحراء، ويشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي 45، وبعد انتهاء عرض الفيلم كشف مخرج الفيلم عن بعض التفاصيل مثل فكرة العمل التي تحاكي واقع بعض المناجم في بلده.

فكرة فيلم «الذهب المر»

وكشف مخرج فيلم pitter gold أو الذهب المر، خوان أوليا، الذي جاء من تشيلي للمشاركة بفيلمه في أسبوع القاهرة للنقاد في مهرجان القاهرة السينمائي النسخة 45، أن فكرة الفيلم جاءت من منجم حقيقي، وأنه قام بعزلة حقيقية في مناجم لمحاكاة الحياة هناك.

وأضاف خوان أوليا أنه استعان بنوع قديم من العدسات في روسيا لإعطاء الإيفكت الذي ظهر في الفيلم، وأنه استخدم أدوات قديمة لعمال في مناجم كان قد قام بمعايشة معهم في وقت سابق.

وفيلم الذهب المر هو فيلم روائي تدور أحداثه في شمال تشيلي، حيث التعدين الحرفي المنقرض، تكافح مراهقة للحفاظ على استمرارية عمل العائلة، متحديةً صراع السلطة الأبوية.