«القاهرة الإخبارية»: انقطاع جزئي للتيار الكهربائي قرب تل أبيب كتب: محمد عزالدين 10:03 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024 تل أبيب انقطع التيار الكهربائي جزئيا، قرب تل أبيب، بعد سقوط شظايا الصاروخ، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 4 قرب تل أبيب نتيجة شظايا صاروخ أطلق من لبنان سقوط صاروخ قرب مجمع تجاري في تل أبيب إسرائيل تقر مشروع قانون يحظر رفع علم فلسطين على مؤسسات تمولها تل أبيب صواريخ حزب الله تحول ليل تل أبيب إلى نهار.. والاحتلال الإسرائيلي يستهدف بيروت «القاهرة الإخبارية»: مظاهرة الحريديم في تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد هدف جوي مشبوه في منطقتين جنوب تل أبيب تل أبيب بقلم محمد عزالدين