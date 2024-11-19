الكشف على 108 أشخاص في قافلة طبية للهلال الأحمر جنوب رفح

أجرت القافلة الطبية المشتركة بين الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة بشمال سيناء، الكشف الطبي على عدد من المرضى وتوزيع الأدوية المجانية، وذلك في إطار خدمة أهالي قرية شيبانة والقرى والتجمعات السكنية الواقعة جنوب مدينة رفح.

الكشف الطبي على 107 حالات في جنوب رفح

وقال الشيخ عبد الهادي سواركة، رئيس قرية شيبانة جنوب رفح، في بيان، إنه جرى الكشف الطبي على 107 حالات من أهالي القرية والقرى المجاورة، وتقديم العلاج اللازم لهم مجانًا.

وأوضح «سواركة» أنه جرى الكشف على 45 طفلًا، بالإضافة إلى 2 من النساء في قسم النساء والولادة، كما تم الكشف على 16 حالة في تخصص الرمد والعيون، و15 حالة في الأنف والأذن والحنجرة، و14 حالة في قسم العظام.

تقديم الدعم النفسي للأطفال في جنوب رفح

وأشار رئيس القرية إلى أنه جرى تقديم دعم نفسي للأطفال من خلال الفريق الطبي والاجتماعي التابع للهلال الأحمر، حيث استفاد من ذلك 95 طفلًا، بالإضافة إلى تقديم الترويح الصحي لنحو 40 طفلًا آخرين.

أكد الهلال الأحمر المصري أن القافلة الطبية المشتركة مع مديرية الصحة أجرت الكشف الطبي في عدة تخصصات، حيث شملت القافلة 7 تخصصات طبية، كما تم توزيع الأدوية بالمجان على المرضى، إلى جانب تقديم منح عينية لبعض الأسر، وتكليف فريق طبي واجتماعي بإجراء بحث اجتماعي لبعض الحالات للحصول على مساعدات ومعونات إضافية في الفترة المقبلة.

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يذكر أن القافلة الطبية أجرت الشهر الماضي كشفًا طبيًا على أهالي قرية الجورة، حيث تم توزيع الأدوية بالمجان على المرضى في القرى المجاورة.