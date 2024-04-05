وكيل «صحة الشرقية» يتفقد القافلة الطبية بالحي الـ 16 بالعاشر من رمضان 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالحي الـ16 القديم بمدينة العاشر من رمضان، التي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، في حضور هاني السيد مدير مركز معلومات القوافل العلاجية بالوزارة، وتواجد الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق عام القوافل الطبية بالمديرية، والدكتور حازم مباشر مدير الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه حتى وقت الزيارة أكثر من 1300 مريض.

متابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية

كما تابع الدكتور هشام مسعود جلسات التوعية الصحية والتثقيفية للأهالي لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، والتغذية الصحية للأمهات، والكشف المبكر عن أورام الثدي.