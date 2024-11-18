من «اللامبالاة» إلى «الملك الذهبي».. كتب غيرت تفكير محمد صلاح

القراءة تشغل حيزا كبيرا من حياة اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، وظهر ذلك منذ فترة عندما نشر صورته وهو يقرأ كتاب «فن اللامبالاة».

كتب يُفضِّلها محمد صلاح

ففي إحدى المناسبات تحدث النجم العالمي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن أكثر الكتب التي أثَّرت به، وكان من بينها كتاب «فن اللامبالاة»، وذلك بجانب العديد من الكتب الأخرى، مشيرا إلى أن هناك كتبا كثيرة قرأها واستفاد منها.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يكشف فيها النجم العالمي محمد صلاح عن حبه واستفادته من كتاب «فن اللامبالاة» ولكن من قبل نشر عبر حسابه الشخصي صورا له في عام 2018، وهو عبارة عن كتاب خاص بالتنمية البشرية ومن تأليف مارك مانسون، ونقله إلى اللغة العربية المترجم الحارث النبهان، كما أنه يتناول في فصوله كيفية تغلب الإنسان على عقبات حياته بطريقة منطقية بعيداً عن التهرب والخوف منها.

دور الثقافة في حياة محمد صلاح

دور كبير لعبته الثقافة وقراءة الكتب في حياة اللاعب محمد صلاح، إذ جعلته يرى الحياة بأسلوب مختلف خاصة مع احترافه في الخارج: «الثقافة معرفة وساعدتني بحوالي 90% من أسلوب حياتي، منذ تجربتي فى تشيلسي التي كانت غير ناجحة، ومن يريد أن ينجح يجب أن يبحث عن حاجات تانية وبالقراءة التي غيرت في حياتي».

وأضاف: «اللي شجعني فى القراءة أنا شخص أحب النجاح وأسأل الناس اللي بره عملوا إيه علشان ينجحون من خلال قراراتي لكتب مصطفى محمود ورفضه أن يعيش دور الضحية، كما أن إبراهيم الفقي من خلال كتبه غير فيه الكثير».

وفيما يخص كتب إبراهيم الفقي، كشف محمد صلاح من قبل عن كتاب «قوة التحكم في الذات»، وهو كتاب عن التنمية البشرية وتطوير الذات، كما أنه قرأ العديد من الكتب، كانت ما بين علم النفس والحضارة المصرية القديمة، والتنمية البشرية، منها كتاب «الملك الذهبي»، من تأليف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، وأيضا كتاب «كفاح أحمس» للأديب المصري نجيب محفوظ.