طالبة وجامعي ومدرس يروون كواليس فوزهم بمليون جنيه بـ«قراءة الكتب» (فيديو)

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، اليوم الجمعة، طالبة ومدرسا وجامعيا ليرووا حكايتهم وفوزهم بمليون جنيه لكل منهم بعد حصولهم على المراكز الأولى بـ المشروع الوطني للقراءة، حسبما أفادت الإعلامية خلال تقديمها الضيوف.

أشرقت: كان نفسي أجبر بخاطر أي حد حاطط أمله فيا

وقالت أشرقت جمال، الفائزة بلقب الطالب المثقف في المشروع الوطني للقراءة، إنها علمت بتفاصيل المشروع عن طريق ندوة تعريفية في المدرسة بأبعاد المشروع، واستعراض متطلبات المشاركة فيها والشروط، ثم بدأت في اختيار الكتب، وفي التصفيات كانت واثقة، «كنت بعمل اللي عليا، عملت مجهود والحمد لله كان فيه نتيجة».

وأوضحت خلال استضافتها بالبرنامج، أنها قرأت 30 كتابا، وعندما تأهلت لتصفيات الجمهورية، بذلت مجهودا أكبر وفي نفس الوقت كانت تشعر بتوتر، «لما قالوا إني المركز الأول شعرت بفرحة غير عادية، وفي الأول وفي الآخر كنت نفسي أجبر بخاطر أي حد حاطت أمله فيا».

وأكدت أنها لن تشعر بحزن إذا خسرت المركز الأول لكن هناك أشخاصا كانوا يرجون بوصولها لمراتب مرتفعة، «مدرستي حطت أملها فيا، والمشرفة الدكتورة رشا، وأمي وعائلتي».

محمد طه: القراءة عادة وهواية بالنسبة لي

في سياق متصل، قال محمد طه، الطالب في كلية الطب والفائز بلقب القارئ الماسي بالمشروع، إنَّ الإعداد للمشروع لم يكن في ليلة وضحاها بل كان إعداد مسبق، فهو يرى أن الإعداد قبل المشروع فقط مثل «الطعام غير المكتمل»، فيجب أن يكون هناك إعداد مسبق وخلفية ثقافية منذ سنوات عديدة، والاطلاع على الكتب ومعرفة الكُتاب، لافتا إلى أنه بدأ في قراءة الكتب منذ طفولته «حبيتها وخليتها عادة، فالقراءة عادة وهواية بالنسبة لي».

أحمد علوان: حصلت على ماجستير ودكتوراه في النحو

من جانبه، قال أحمد علوان، الفائز بجائزة المعلم المثقف في المشروع، إنه مُدرس في مدرسة دولية تابعة للوزارة، وهي مدرسة أنشئت حديثا، كما أنه متخصص في اللغة العربية وحاصل على ماجستير ودكتوراه في النحو، وشارك في المسابقة ووفق حتى حصل على لقب المعلم المثقف.