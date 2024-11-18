عاجل| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد الشيبي.. انتقال حر وصراع مع الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن مفاوضات القلعة البيضاء مع المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن بيراميدز، خاصة أن عقده ينتهي مع «السماوي» بنهاية الموسم الجاري، واتخاذ اللاعب قرارا بعدم تجديد عقده مع الفريق والرحيل، لبدء تحد جديد مع ناد جماهيري في الموسم المقبل.

تحركات سرية في الزمالك لخطف محمد الشيبي

وقال المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن إدارة الكرة بنادي الزمالك تتحرك بالفعل سرا، من أجل خطف محمد الشيبي، في صفقة انتقال حر، بالتواصل مع وكيل اللاعب، بعدما علموا بتحرك الأهلي للدخول في مفاوضات رسمية مع وكيله لضمه بعد نهاية الموسم استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن المفاوضات ليست رسمية مع اللاعب ووكيله حتى الآن، إلا أن اسم اللاعب تردد داخل لجنة الكرة بالزمالك، والجميع وافق على ضمه، لتبدأ مرحلة التحرك للتفاوض معه، خاصة أن البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، لا يمانع ذلك.

صلح الشيبي والشحات بأحد الحفلات

وشهد أحد حفلات توزيع الجوائز تصالح حسين الشحات، لاعب الأهلي، مع المغربي محمد الشيبي، مدافع بيراميدز، بعد الأزمة الشهيرة بين الثنائي، منذ الموسم الماضي.

وشهدت العلاقة بين الشحات والشيبي توترا منذ مباراة الأهلي وبيراميدز، في الموسم الماضي، بعد تعدي لاعب «الأحمر» على مدافع «السماوي» بالضرب، وما تبعها من رفع «الأخير» دعوى قضائية للمطالبة بحقه المدني.

يذكر أن إدارة نادي بيراميدز رفضت ممارسة أي ضغوط على محمد الشيبي، للصلح مع الشحات، والتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضده.

وتركت إدارة بيراميدز لمحمد الشيبي الحرية، سواء باستكمال الصلح مع الشحات، أو إنهاء الأزمة بالتنازل عن الدعوى القضائية، أو العكس.