فرص عمل لجميع المؤهلات برواتب مجزية وحوافز في 4 محافظات.. قدم الآن

توفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل برواتب مجزية في إحدى السلاسل التجارية الكبرى في 4 محافظات، في إطار مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان المصري، وهي إحدى المبادرات الرئاسية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التكامل بين الجهات والوزارات المعنية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

التخصصات المطلوبة للوظائف

يطلب سنتر شاهين شبابًا للتعيين في عدة مجالات وهي:

1- مدير فرع، لديه خبرة.

2- نائب مدير فرع لديه خبرة.

3- مشرف أدوت منزلية، ذو خبرة.

4- مشرف أجهزة كهربائية، لديه خبرة.

5- مشرف مفروشات، لديه خبرة.

6- مشرف كاشير، لديه خبرة.

7- مشرف FMC لديه خبرة.

8- مشرف أمن ذو خبرة.

9- بائعين أجهزة منزلية وكهربائية ومفروشات.

10- موظف FMC.

11- محاسب فرع.

12- سائق رخصة مهنية أولى وثانية.

13- عامل مخزن.

14- كاشير.

15- موظف أمن.

16- موظف كاميرات.

17- عمال خدمات وتحميل.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بفروع السلسة في 4 محافظات، بالأماكن التالية:

- أكتوبر.

- فيصل.

- الهرم.

- ميت عقبة.

- حلوان.

- دار السلام.

- شبرا مصر.

- شبرا الخيمة.

- المرج.

- جسر السويس.

- عين شمس.

- الحرفيين.

- مدينة نصر.

- إسكندرية.

- الزقازيق.

شروط الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مطلوب جميع المؤهلات، عالي ومتوسط وبدون مؤهل.

- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

- موقف محدد من التجنيد.

- التفرغ التام.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- رواتب مجزية حسب كل وظيفة.

- حوافز بيع يومية.

- حوافز شهرية.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- تأمينات اجتماعية.

- إجازة أسبوعية.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء استمارة التوظيف.