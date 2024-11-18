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تفاصيل إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين.. «في الركبة»

كتب:

محمد هانئ
11:21 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
وسام أبو علي

وسام أبو علي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إصابة وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الفلسطيني، عبارة عن كدمة في الركبة.

وسام أبو علي

الكشف عن تفاصيل إصابة وسام أبو علي

وأضاف «هشام» في تصريحات تلفزيونية: «الإصابة ليست مقلقة بشكل كبير، وحدث تواصل فوري بين الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وطبيب المنتخب الفلسطيني، للاطمئنان على اللاعب».

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إصابة مهاجمه وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، في تدريبات منتخب بلاده، وتأكد غيابه عن مواجهة فلسطين أمام كوريا الجنوبية، لحساب مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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