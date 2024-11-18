لو بتستخدم الهاند فري كتير.. 8 نصائح مهمة لحماية أذنيك

يحتاج كثيرون إلى استخدام سماعات الأذن لساعات طويلة خلال يومهم، سواء كان ذلك لسماع الموسيقى المفضلة لديهم، أو إجراء المكالمات الهاتفية، أو إتمام مهام عملهم، وقد يعود كثرة استخدام السماعات على الأذن بأضرار كثيرة، لا سيما في حال عدم الاهتمام بصحة الأذنين.

الانتباه لحماية الأذن

ولتجنب الخطر عند الاضطرار لاستخدام سماعات الأذن بكثرة، هناك بعض النصائح التي يجب الانتباه إليها لحماية الأذن التي تعد عضوًا حساسًا للغاية، إذ أن تعرضها لضوضاء عالية المستوى لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الخلايا الشعرية داخل الأذن، ما يسبب فقدان السمع تدريجيًا، حسب ما ورد على موقع «مايو كلينك» الطبي.

نصائح مهمة لحماية أذنيك

ومن النصائح التي يجب اتباعها لحماية الأذنين عند استخدام الـ«هاند فري» لساعات طويلة، حسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم»:

1- خفض مستوى الصوت

من أهم النصائح لتجنب تلف السمع هو خفض مستوى صوت سماعات الأذن إلى حد معقول؛ لذا تجنب رفع الصوت إلى أقصى حد حتى لو كنت في بيئة صاخبة.

2- الحد من وقت الاستخدام

حاول تقليل وقت الاستخدام اليومي لسماعات الأذن، وخذ فترات راحة قصيرة بين الحين والآخر للسماح لأذنيك بالراحة.

3- استخدام سماعات عالية الجودة

سماعات الأذن عالية الجودة توفر جودة صوت أفضل مع مستوى ضوضاء أقل.

4- اختيار سماعات الأذن المناسبة

تأكد من اختيار سماعات أذن مريحة ومناسبة لحجم أذنك حتى لا تضغط على قناة الأذن وتسبب تهيجًا.

5- الفحوصات الدورية

يجب إجراء فحوصات دورية للسمع، لا سيما إذا كنت تعاني من أي مشكلات في السمع أو تستخدم سماعات الأذن بشكل مكثف.

6- استخدام سماعات الرأس بدلًا من سماعات الأذن

سماعات الرأس تقلل من مستوى الضوضاء المحيطة وتوفر حماية أفضل للأذن.

7- تجنب استخدام سماعات الأذن في أثناء ممارسة الرياضة بالأماكن الصاخبة

قد تحتاج إلى رفع مستوى الصوت بشكل كبير لتسمع الموسيقى، ما يزيد من خطر تلف السمع.

8- الاهتمام بنظافة سماعات الأذن

تنظيف سماعات الأذن بانتظام يمنع تراكم الأوساخ والبكتيريا التي قد تسبب التهابات في الأذن.

أضرار الإفراط في استخدام سماعات الرأس

وهناك بعض الأضرار الصحية التي تنتج عن استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة دون الانتباه لصحة الأذنين، منها: