أسعار الذهب في مصر والعالم.. آخر تحديث

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن آخر تحديث لأسعار الذهب يوم الاثنين 19 نوفمبر 2024 في مصر، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 دون المصنعية 3620 جنيهًا للشراء في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر دون مصنعية 3620 جنيهًا للشراء و3610 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

أمّا سعر جرام الذهب عيار 24 دون مصنعية في المحلات، فسجل 4137 جنيهًا للشراء و4124 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المحلات بنهاية التعاملات، 3103 جنيهًا للشراء و3094 جنيهًا للبيع دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

أمّا سعر الجنيه الذهب في مصر دون مصنعية، فوصل الآن إلى 28 ألفًا و960 جنيهًا للشراء و28 ألفًا و950 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر أوقية الذهب عالميًا، فقد سجل الآن 2610 دولارات للشراء و2609.5 دولار للبيع، وفقًا لآخر تحديث أعلنته البورصات العالمية للمعدن الأصفر.