كتابة السيناريو استغرقت 8 سنوات.. سر نجاح «الذهب المر» في مهرجان القاهرة

شارك صناع فيلم «الذهب المر» من تشيلي في المكسيك بمسابقة أسبوع النقاد، وعقب انتهاء العرض في قاعة المسرح الصغير في دار الأوبرا، بدأت الندوة التي كشف فيها المخرج خوان أوليا عن تفاصيل وأسرار العمل، موضحًا أن كتابة السيناريو نفسه استغرقت 8 سنوات حتى الاستقرار على النسخة النهائية.

تفاصيل وأسرار «الذهب المر»

قال خوان أوليا، مخرج فيلم «الذهب المر» المشارك في أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي، إن السيناريو الأصلي خضع لعدة تعديلات استمرت لمدة 8 سنوات: «كانت هناك تغييرات كثيرة في السيناريو، عملنا على الفيلم نسخًا أولى وثانية، وبعد وفاة الكاتب الأول، قمنا بتكريمه وأهدينا له الفيلم، ثم استعنا بكاتب آخر، وبدأنا نجد أفكارًا جديدة تتيح لنا إضافة أو تعديل بعض التفاصيل».

البطلة صاحبة الـ16 عامًا.. دور كبير في العمل

على الرغم من عدم الاستقرار في البداية على البطلة، إلا أنه في النهاية تم اختيار كتالينا، صاحبة الـ16 عامًا، التي قال عنها المخرج خوان: «أدائها ادلنا أفكار جديدة وتفاصيل عشان نواكب تفكيرها وأدهشتنا، التصوير فضل شغل متوقفتش غير لما الفيلم انتهى خالص ولحد اللحظات الأخيرة كنا ممكن نعمل».

وأضاف:«الفيلم بالنسبة لي تحدي إن أصور حاجه زي كدا في مناجم تحت الأرض، غير إن العمال هناك مبيعترفوش بعمل امرأة في المنجم، فا وجودة بنت في منجم مع عمال بيكسر التفكير دا».

من جانبها، قالت كتالينا، بطلة الفيلم، إن هذا العمل هو تجربتها الثانية، مؤكدة أنّها سعيدة بوجودها في مهرجان القاهرة السينمائي، وأنه أول مهرجان تحضره في حياتها.