خبير دولي: القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة الحكومة المصرية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ العلاقات المصرية الثنائية بين مصر ودول أوروبية مهمة على هامش قمة مجموعة العشرين مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا تعكس السياسة الخارجية المصرية، موضحا أنّ كل لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع زعماء العالم تجمعها قاسم مشترك وهو القضية الفلسطينية التي لم تغب لحظة واحدة عن أجندة الحكومة المصرية.

مساعي مصر مستمرة في وقف إطلاق النار

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، أنّ مساعي مصر مستمرة دائما ودؤوبة من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنّ الفلسطينيين يواجهون خطر المجاعة في شمال غزة في ظل استمرار جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.