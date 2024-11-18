أستاذ علوم سياسية: لا بديل عن الأونروا في قطاع غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا بديل عن وكالة «أونروا» في قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل بعدما اتخذت قرارا بحظر أنشطة الوكالة أصبح لا توجد خطط بديلة داخل الأمم المتحدة بشأن التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

إسرائيل تقوم بممارسات إجرامية

وأوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن إسرائيل تقوم بممارسات إجرامية من خلال استهداف المدارس والمنشآت التابعة للأونروا، وهو أمر في غاية الخطورة، في ظل تواطؤ دولي بما يجري في قطاع غزة، مؤكدًا أن التشريعيات الإسرائيلية التي صدرت منذ عدة أسابيع يتم تنفيذها بعد 90 يوما، وسيتم إغلاق جميع مقرات وكالة «أونروا».

تدابير غير مشروعة في قطاع غزة

وتابع: «لا يوجد بديل حتى الآن لوكالة أونروا بقطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين ومواطني قطاع غزة»، موضحًا أن الوضع الداخلي وحالة التأزم في إسرائيل يدفع الحكومة لتبني إجراءات وتدابير غير مشروعة وتستمر في عملياتها الإجرامية في قطاع غزة، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك موقف دولي رادع وإجراءات سريعة ضد قرارات إسرائيل بحظر نشاط وكالة الأونروا.