وزير الرياضة ينعى لاعب كفر الشيخ.. وينيب مسؤولا لحضور جنازته

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي، وجماهير الرياضة المصرية في اللاعب، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الوزير ينيب وكيل الوزارة لحضور الجنازة

وينيب الدكتور أشرف صبحي، مدير مديرية الشباب والرياضة، لحضور صلاة الجنازة، وكذلك اتخاذ اللازم وتسهيل كافة الإجراءات.

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة تتولى حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات نحو التحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة، تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة في حالة ثبوت أية مخالفات أو تقصير من أحد الجهات المعنية.

سقوط اللاعب أثناء المباراة

وكان حكم مباراة كفر الشيخ والقزازين، بدوري القسم الثاني ب، ألغى مباراة الفريقين في الدقيقة 81 بعد إخطاره بوفاة اللاعب محمد شوقي الذي سقط مغشيا عليه في الدقيقة 21 من زمن المباراة، ولم يتسن التأكد من صحة نبأ الوفاة.

وسقط شوقي في الدقيقة 21 بعد إصابته بأزمة قلبية، وتلقى الإسعافات اللازمة ونقل إلى المستشفى، واستكمل الحكم المباراة حتى أخطره الجهاز الإداري في الدقيقة 80 من زمن المباراة بتدهور حالة اللاعب، فألغى المباراة بعد نزول عدد من الجماهير إلى الملعب، وعلى الفور أخطر الحكم لجنة الحكام الرئيسية ومراقب المباراة بإلغاء المباراة بسبب تدهور حالة اللاعب محمد شوقي.