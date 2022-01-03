وزير الشباب ينعي إبراهيم حجازي: أثرى الإعلام الرياضي

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خالص تعازيه في وفاة الكاتب الصحفي القدير إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، مقدماً العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أكد وزير الشباب والرياضة، في بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، أن الكاتب الراحل إبراهيم حجازي أثرى بأعماله وفكره وكتاباته المتنوعة العمل الإعلامي الرياضي، وحظى بشعبية كبيرة داخل الوسط الرياضي والإعلامي.

وأشار وزير الشباب والرياضة، أن الأسرة الرياضية المصرية فقدت رمزًا تنويريًا كبيرًا صاحب البصمات الواضحة في مجال الإعلام الرياضي.

وكان نجل الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، «ماندو إبراهيم حجازي» أعلن عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، وفاة والده قائلًا: «وفاة والدي إبراهيم حجازي وتشييع الجنازة من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الظهر».

وفاة حجازي بعد صراع مع المرض .. وإصابته بـكورونا

وتوفي الكاتب الصحفي الراحل، عضو مجلس الشيوخ الحالي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس رابطة النقاد الرياضيين الأسبق، صباح اليوم بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من بعض الأزمات الصحية التي لزم بسببها منزله، ولم يخرج طوال فترة مرضه على مدار ما يقرب من شهرين، بالإضافة إلى أصابته بفيروس كورونا.

دائرة الضوء مقاله في أهرام الجمعة وبرنامجه الفضائي

جدير بالذكر أن من أهم إسهامات الكاتب الصحفي، وأعماله في بلاط صاحبة الجلالة، مقاله يوم الجمعة في جريدة الأهرام، «دائرة الضوء» الذي عالج فيه الكثير من مشكلات الوسط الرياضي، بالإضافة إلى برنامجه على شاشة إحدى القنوات الفضائية «دائرة الضوء».

وكان الراحل إبراهيم حجازي قد تولي رئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وغيرها من المناصب التى تولي إدارتها وقيادتها خلال مسيرته الحافلة بالعطاء.