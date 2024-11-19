التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوتسوانا.. تعديلات حسام حسن 

يلتقي منتخب مصر نظيره بوتسوانا الساعة الخامسة مساء اليوم على استاد «الدفاع الجوي» في القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، علما بأن «الفراعنة» تأهلوا رسميا للبطولة القارية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوتسوانا.. تغييرات حسام حسن

وتشير التوقعات إلى أن حسام حسن سيجري عدة تعديلات على تشكيل منتخب مصر مقارنة بالمواجهة السابقة أمام كاب فيردي، إذ سيبدأ مباراة اليوم أمام بوتسوانا بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد (أحمد رمضان بيكهام) - محمد ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش - طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد.

وسيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بوتسوانا القميص الأبيض في الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني خلال الساعات الماضية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحتل كاب فيردي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

ويحتاج منتخب بوتسوانا إلى الفوز أو التعادل من أجل تأمين تذكرة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا.