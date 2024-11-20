أحب الأعمال إلى الله هي إقامة الصلاة على وقتها، لذا تعتبر معرفة ومتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لملايين المسلمين، وهذا ما تحرص عليه هيئة المساحة يوميا، بإعلانها لمواعيد الصلوات الخمس في القاهرة الكبري والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر في القاهرة والمحافظات

وتقدم الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر في القاهرة والمحافظات، في مختلف محافظات الجمهورية، وجاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 4:54 صباحًا

أذان الظهر 11:40 صباحًا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد أذان الفجر 4:54 صباحًا

أذان الظهر 11:40 صباحًا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 5:00 صباحا

أذان الظهر 11:46 صباحا

أذان العصر 2:40 مساءً

أذان المغرب 5:00 مساءً

أذان العشاء 6:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 4:51 صباحا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:42 مساءً

أذان المغرب 5:02 مساءً

أذان العشاء 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 4:55 صباحًا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 4:44 صباحًا

أذان الظهر 11:34 صباحا

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:58 مساءً

أذان العشاء 6:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 4:55 صباحا

أذان الظهر 11:41 صباحا

أذان العصر 2:36 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً.