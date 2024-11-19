أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 19-11-2024

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-11-2024، استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات الصباحية، إذا سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-11-2024، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفقًا لآخر التحديثات للبنوك عبر مواقعها الإلكترونية على الإنترنت، على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 52.22 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، 52.25 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.11 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 13.11 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع في بنك مصر.