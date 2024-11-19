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ضبط 61 شركة سياحة تعمل دون ترخيص في 17 محافظة

كتب:

محمد بركات
10:50 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط شركات سياحية تعمل دون ترخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة، تحسبا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات «حج - عمرة - سفاري».

وأسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن، خلال الآونة الأخيرة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقرا لشركات سياحية في 17 محافظة لمزاولتها الأنشطة السياحية دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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