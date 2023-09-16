غلق شركة سياحة مخالفة تعمل دون ترخيص بالقاهرة

أصدرت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، قرارًا إداريًا رقم 507 لسنة 2023، بغلق شركة سياحة بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر بالقاهرة لمزاولة العمل السياحي دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

غلق إداري

وأشار القرار المنشور على الجريدة الرسمية إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 في أبريل 1981 بشأن الغلق الإداري، وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وتخطر مصلحة الضرائب عن مقر شركة السياحة المذكور لعمله دون ترخيص لمحاسبته ضريبيا طوال الفترة السابقة وأيضًا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره بالوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.