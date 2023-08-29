القبض على صاحب شركة سياحة بتهمة النصب على المواطنين في الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على ‏المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال زعمه بقدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة.

وذكرت تحريات ومعلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على ‏المواطنين ورعايا بعض الدول، من خلال قيامه بتأسيس شركة ‏خدمات سياحية (بدون ترخيص) ‏كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وإنشاء موقع إلكتروني ‏باسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين ‏لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب ‏بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام ‏الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلال تلك البيانات في ‏سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم ‏والاستيلاء عليها عقب ذلك.‏

سقوط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، جرى ضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – جهاز حاسب آلي لاب توب - تابلت - عدد من عقود شراء وحدات سكنية باسمه) وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين وجود العديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه الإجرامي.