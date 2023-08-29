القبض على صاحب شركة سياحة بتهمة النصب على المواطنين في الدقي
كتب:
محمد بركات
02:31 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
أموال- أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال زعمه بقدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة.
وذكرت تحريات ومعلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول، من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية (بدون ترخيص) كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلال تلك البيانات في سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها عقب ذلك.
سقوط المتهم
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، جرى ضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – جهاز حاسب آلي لاب توب - تابلت - عدد من عقود شراء وحدات سكنية باسمه) وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين وجود العديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه الإجرامي.