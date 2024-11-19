«زراعة المنوفية»: المساحة المزروعة من البرسيم بلغت 35 ألف فدان في 2024

قال المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، إن محصول البرسيم البلدي يزرع بمساحات شاسعة في مدن وقرى المحافظة، باعتباره من أهم المحاصيل التي يتغذى عليها الماشية لاحتوائه على العديد من البروتين مما يساهم في زيادة إنتاج اللحوم.

المساحة المزروعة من البرسيم

وتابع «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساحة المزروعة من محصول البرسيم هذا العام تبلغ 35 ألفا 519 فدانا، إذ يعد ثاني أكثر المحاصيل زراعة في محافظة المنوفية بعد محصول الفاصوليا البيضاء، مشيرا إلى أن المديرية تحرص على دعم المزراعين بالأسمدة والمبيدات التي يحتاجونها في موسم الزراعة.

تفاصيل زراعة البرسيم وحصاده

وقال إبراهيم حجازي، أحد المزارعين، إن محصول البرسيم يتم زراعته في فصل الشتاء بداية من شهر أكتوبر ونبدأ بحصاده بعد 45 يوما من زراعته، وبعد ذلك يتم حصاده كل شهر تقريبا لمدة 5 أشهر لأنه يتجدد تلقائيا في الأرض، ويعتبر أحد المحاصيل التي يتغذى عليها الماشية طوال موسم الشتاء بسبب البروتين والفوائد التي تحتويها.