القاهرة تطلق مسابقة «أفضل شارع وميدان» لإبراز الوجه الحضاري للمدينة

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التخطيط العمرانى لإجراء مخطط استراتيجي لمحافظة القاهرة بالكامل، لافتا إلى ضرورة استغلال الفرصة الذهبية حاليا لإعادة التخطيط للقاهرة بالكامل بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، لتكون القاهرة أجمل وأنظف مدن العالم، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ووكلاء المديريات.

القاهرة أنظف مدينة على مستوى العالم

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة كانت عام 1925 أنظف مدينة على مستوى العالم، والعام المقبل سيتم الاحتفاء بمرور 100 عام على تلك المناسبة، ونسعى لتكون القاهرة أجمل وأنظف مدن العالم كما كانت ونحلم ونسعى لتنفيذ ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة وتضافر كل الجهود.

مسابقة بشأن أفضل شارع وأفضى ميدان

وأشار إلى وجود مسابقة بشأن أفضل شارع وأفضي ميدان بالتنسيق مع الأحياء والمجتمع المدني من أجل إبراز الوجه الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة .

رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار

وفي سياق آخر، أصدر محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة للتعامل مع الأمطار أو أي أزمات.

التعامل الفوري مع التغيرات المناخية

وشدد خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة، على اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكل شوارع ومناطق العاصمة ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.

عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار

وأكد عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد من منتصف شهر أغسطس الماضي بتطهير البالوعات وصيانة المحطات مع تجهيز 125 معدة للانتشار السريع للتعامل مع الأمطار بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.