محافظ القاهرة: تلقينا خطابات شكر من الأمم المتحدة حول تنظيم المنتدى الحضري

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تعاون كافة أجهزة الدولة أسهم في النجاح الكبير الذي واكب انعقاد المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، وخروجه بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليا، مشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فعاليات المنتدى أعطى له أهمية كبيرة.

المنتدى الحضري العالمي

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تلقت إشادات وخطابات شكر من الأمم المتحدة والهابيتات بشأن تنظيم المنتدى الحضري العالمي، وثمن محافظ القاهرة جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتى ساهمت في إظهار العاصمة بصورة مشرفة، مشيرا إلى أن ما جرى من إنجازات في العاصمة خلال العشر سنوات الماضية كان موضع ثناء كافة الوفود المشاركة، كما طلب العديد من المشاركين في المنتدى خلال لقاءاتنا بهم التعاون مع المحافظة في الاستفادة من خبرة القاهرة في مجالات التدريب، والتنمية الحضرية، والإدارة المحلية، والطرق، ومراكز شبكات مرافق المعلومات.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة إنهاء المشروعات لخدمة المواطنين، كما شدد على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها، واستطلاع آرائهم في الخطة الاستثمارية باعتبارهم ممثلين عن المواطنين.