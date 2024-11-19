«المؤتمر»: نجاح الدولة في مواجهة الشائعات ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي

ثمن إسلام تمراز، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، نجاح الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة الشائعات الممنهجة التي تستهدف النيل من استقرار البلاد وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

جهود مستمرة لفضح أكاذيب الجماعة الإرهابية

وأكد «تمراز»، في بيان، أن الجهود المستمرة لكشف الحقائق وفضح الأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، تمثل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس اتحاد شباب المؤتمر، أن الحملات الإعلامية المضللة التي تسعى إلى تشويه صورة مصر وإنجازاتها لم تفلح في النيل من عزيمة الشعب المصري وإرادته، موضحا أن وعي المواطنين مدعومًا بالجهود المتواصلة للدولة في تقديم المعلومات الدقيقة والشفافة، كان له دور حاسم في إفشال هذه المحاولات التخريبية.

وأشار رئيس اتحاد شباب المؤتمر إلى أن ما حققته الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس السيسي، من إنجازات على الأصعدة كافة، هو أكبر رد على الشائعات، فقد تمكنت مصر من بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، من خلال مشروعات قومية ضخمة في مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتوفير فرص العمل للشباب.

الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر على الطريق الصحيح

وأكد أن مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

وأشاد رئيس اتحاد شباب المؤتمر، بالدور الذي تلعبه القوات المسلحة والشرطة المصرية في حماية أمن واستقرار الوطن، وكذلك الإعلام الوطني الذي ساهم بفاعلية في توعية المواطنين وتحصينهم ضد الشائعات المغرضة، مؤكدا أن الدولة المصرية ستظل قوية بفضل قيادتها الرشيدة، ووعي شعبها، وتصميمها على مواجهة التحديات كافة، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.